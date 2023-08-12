İSTANBUL 25°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2023 Cumartesi / 26 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sesleri yükseliyor
Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sesleri yükseliyor

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak için çabaladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sesleri yükseliyor
ABONE OL

Yeni sezonda kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Daha önce Hırvat kaleciyle anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Dinamo Zagreb ile de anlaşmak üzere. Fenerbahçe'nin Livakovic transferini 9 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.

Öte yandan Livakovic'in kulübüyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye katılacağı tahmin ediliyor.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.