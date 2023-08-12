Fenerbahçe'de Dominik Livakovic sesleri yükseliyor

Yeni sezonda kaleye transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Dominik Livakovic transferini bitirmek için girişimlerini hızlandırdı.

Daha önce Hırvat kaleciyle anlaşan sarı-lacivertliler, kulübü Dinamo Zagreb ile de anlaşmak üzere. Fenerbahçe'nin Livakovic transferini 9 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.

Öte yandan Livakovic'in kulübüyle oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları olan AEK maçlarının ardından Fenerbahçe'ye katılacağı tahmin ediliyor.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.