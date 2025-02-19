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Spor

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic takımla antrenmanlara başladı

Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olan Dominik Livakovic antrenmanda yer aldı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 13:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic takımla antrenmanlara başladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Belçika ekibi Anderlecht'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Anderlecht maçının taktiksel çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, sakatlığının ardından antrenmanlara başladı. Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku, bireysel olarak çalışma yaptı. İsmail Yüksek ile Diego Carlos sakatlığı, Allan Saint-Maximin de gribal enfeksiyon nedeniyle idmana katılmadı.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından özel uçakla Belçika'ya hareket edecek.

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