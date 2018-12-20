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Fenerbahçe’de dört yolcu

Teknik Direktör Yanal’ın kesin listeyi yönetime vermemekle birlikte Slimani, İsmail Köybaşı, Aatıf ve Dirar’ın gönderilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’DE ikinci yarı için hazırlıklar hız kazandı. Devrenin sona ermesine 1 maç kala yeni teknik direktör Ersun Yanal’ın ikinci yarının kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Yanal, devrenin son maçında Antalyaspor ile karşılaştıktan sonra yönetim ile bir araya gelerek gidecek ve gelecek isimlerle ilgili görüşecek. Ersun Hoca, yönetime kesin listeyi bu görüşmede verecek. Ancak Yanal’ın şu ana kadar yaptığı değerlendirmede bazı kararlar aldığı ve bunları da Antalya maçı sonrası yöneticilerle paylaşacağı belirtildi. Kanarya’nın yeni teknik patronunun öncelikle yönetimin de göndermek istediği Slimani konusunda “Gönderebiliriz” raporu vereceği kaydedildi. Yönetim bu oyuncunun kiralandığı Leicester City’ye başvurarak, anlaşmanın iptalini isteyip, golcüyü geri göndermek istediği ifade edildi. Yanal sol beke Hasan Ali’nin yanına yeni bir isim düşündüğü için İsmail Köybaşı’nı da gözden çıkartırken ayrıca şu anda kadro dışı olan Aatıf ve Dirar’ı da ikinci yarı kadrosunda düşünmüyor.

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