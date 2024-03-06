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Spor

Fenerbahçe'de düğümü Dusan Tadic çözecek

Konferans Ligi'nde St.Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kilidi yıldız oyuncu Dusan Tadic açacak.

Fanatik6 Mart 2024 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de düğümü Dusan Tadic çözecek
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Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Dusan Tadic, St.Gilloise deplasmanında İsmail Kartal'ın en güvendiği isimlerin başında geliyor...

Sırp futbolcu, sezona çok iyi başladıktan sonra performans düşüşü yaşamıştı. Tadic, kritik haftalara girilirken yeniden formunu artırmayı başardı. Deneyimli oyuncu son 4 lig maçında 1 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı. İsmail Kartal, zaman zaman öğrencisine gereğinden fazla forma verdiği için eleştirildi. Ancak Kartal, "Tadic, sistemin işlemesindeki en önemli parçalardan biri" diyerek ondan vazgeçmedi.

İSMAİL KARTAL'IN SAĞ KOLU OLACAK

Tecrübeli çalıştırıcı, zorlu Union Saint-Gilloise deplasmanında da futbolcusuna fazlasıyla güveniyor. Dusan Tadic, kariyerinde tam 96 Avrupa maçında ter döktü. Bu tür karşılaşmalardaki tecrübesi fazlasıyla yüksek. 35 yaşındaki yıldız, yarınki mücadelede İsmail Kartal'ın saha içindeki sağ kolu olacak.

12 GOL, 11 ASİSTLİK KATKI

Tadic, hücumlara patronluk edecek, tempoyu gerekli anlarda yükseltip düşürecek ve arkadaşlarını yönlendirecek. İsmail Kartal'ın taktik çalışmalar sırasında öğrencilerine sık sık Tadic'in talimatlarını takip etmeleri yönünde uyardığı öğrenildi. Sırp futbolcu, isabetli ortaları ve milimetrik paslarıyla rakip savunmanın kilidini açma konusunda da kritik role sahip olacak. Dusan Tadic bu sezon 42 resmi karşılaşmada görev yaptı, 12 kez ağları havalandırırken, 11 de asist katkısı sağladı.

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