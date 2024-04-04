İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2024 Cuma / 27 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0064
  • EURO
    34,7229
  • ALTIN
    2353.38
  • BIST100
    9364.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de dün akşamın yıldızı top toplayıcı Mustafa Okkalı
Spor

Fenerbahçe'de dün akşamın yıldızı top toplayıcı Mustafa Okkalı

Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, 'Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi'ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim' dedi.

4 Nisan 2024 Perşembe 15:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de dün akşamın yıldızı top toplayıcı Mustafa Okkalı
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekipte 51'inci dakikada Dzeko'nun attığı gol öncesi İrfan Can Kahveci'ye tacı kullanması için hızlıca topu veren Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, maç sonunda takımın galibiyet kutlamalarına da oyuncuların isteği üzerine katıldı. Takımla birlikte tribünleri selamlayan genç futbolcu adayı, maç sonunda kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Pozisyonun golle bittiği için mutlu olduğunu ifade eden Fenerbahçe U14 Takımı oyuncusu Mustafa Okkalı, "Top taca çıktığında İrfan Abi bana koşuyordu zaten, Edin Dzeko da koşusunu yapıyordu. Ben top taca çıkar çıkmaz İrfan Abi'ye topu attım. İrfan Abi tacı kullandı. Dzeko da çok güzel bir gol attı. Çok mutlu oldum, çok sevindim" diye konuştu.

Öte yandan Mustafa Okkalı takımda örnek aldığı oyuncunun da İsmail Yüksek olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.