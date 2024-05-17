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Spor

Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Galatasaray ile oynanacak derbide Batshuayi ile Edin Dzeko arasında kimi tercih edeceği ve nasıl bir kadroyla sahada olacağı merak konusu oldu.

Fanatik17 Mayıs 2024 Cuma 09:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi kararı
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Fenerbahçe, Pazar günü Rams Park'ta Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray karşısına nasıl bir oyun yapısı ve kadroyla çıkacağı merak konusu.

Djiku, Kayserispor karşısında orta sahada görev yapıp maçın yıldızı olmuştu. Ganalı yıldız bu bölgede göz doldursa da savunmada da Icardi'yi durdurma anlamında en etkili silah konumunda. İsmail Kartal, taktik çalışmalarda öğrencisini iki bölgede de deniyor.

DZEKO MU YOKSA BATSHUAYI Mİ?

Herkesin merak ettiği bir diğer konu ise forvette kimin oynayacağı oldu.

Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerine müthiş başladı. Attığı gollerle hem takımını zirveye taşıdı hem de uzun süre krallık yarışında liderliği kimseye kaptırmadı. Ancak Boşnak forvet son aylarda üretkenlik anlamında ciddi düşüş yaşadı. 37 yaşındaki oyuncu, ligde sezonun ikinci yarısında sadece 4 kez ağları sarstı. Dzeko formsuz, ancak kariyeri boyunca bu tarz birçok büyük maç oynayıp kahraman olmuş bir isim. Deneyimli yıldız ayrıca, Galatasaray'ın yoğun hücum presine karşı Fenerbahçe'nin uzun toplarla geriden çıkma konusunda pivot santrfor özellikleri sayesinde önemli bir silah.

İLK 11'DE PİŞMAN ETMEDİ

Batshuayi ise son dönemde formuyla ön plana çıkıyor. İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde taktiksel gerekçeyle öğrencisini 11'de oynattığını söylemiş, Belçikalı forvet perdeyi açan golü kaydetmişti. Batshuayi, son Kayseri maçında da 11'de görev yaptı ve yine ilk golü attı. Yıldız futbolcu da formu ve yükselen performansıyla formayı hak ediyor. İsmail Kartal'ı pazar günkü dev maçta zorlu bir karar bekliyor. Bugün ve cumartesi günü yapılacak son taktiksel çalışmaların ardından deneyimli teknik adam, derbi golcüsünü seçecek.

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