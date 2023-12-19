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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbiye saklanacak

Fenerbahçe'de tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmayan ve MR'ı çekilen yıldız golcü Edin Dzeko öncesi karar verildi.

Türkiye19 Aralık 2023 Salı 11:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko derbiye saklanacak
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Sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de tam kriz bitti derken Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. Antrenman öncesi sağlık ekibine ağrıları olduğunu ileten Boşnak yıldız çalışmaya katılmadı.

Tedbir amacıyla idmana çıkarılmayan Edin Dzeko'ya kontrol için MR çekildiği belirtildi. Sarı lacivertliler, Dzeko'nun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi vermezken, gol makinesinin durumunun ne zaman netlik kazanacağı bilinmiyor.

DERBİYE SAKLANACAK

Kulüp her ne kadar Edin Dzeko'nun ciddi bir sağlık sıkıntısı olduğunu düşünmese de İsmail Kartal'ın Kayserispor maçında yıldız golcüsünü riske etmeyeceği öğrenildi.

Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Kartal, Dzeko'yu korumak için Kayseri'de Batshuayi'yi görevlendirecek. Dzeko ise durumu ciddi olmasa bile derbiye saklanacak. 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 21 maçta, 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

"KENDİNİZİ HAZIR TUTUN"

Kanarya'ya Edin Dzeko'dan endişelendiren haber gelse de F.Bahçe'de iyileşen oyuncular, teknik direktör İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi.

Becao dışında ideal oyuncularını sahaya sürme imkânına kavuşan İsmail Kartal, yedek güçlerinin de üzerine titriyor. Forma bekleyen isimlerle görüşen Kartal, "Önümüzde kupalar ve bu yolda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Bu süreçte hepinize ihtiyacım var. Asla küsmeyin ve her an oynayacak şekilde kendinizi hazır tutun." diyor.

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