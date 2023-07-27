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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası! Kadıköy'ün yeni golcüsü...

Fenerbahçe'de performansı merakla beklenen Edin Dzeko dün oynanan Zimbru maçında başarılı performans gösterdi. Boşnak yıldız ilk resmi maçında 1 gol 1 asist yaptı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası! Kadıköy'ün yeni golcüsü...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru ile kozlarını paylaştı.

Kadıköy'deki karşılaşmaya sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

5 TRANSFER DE 11'DE BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin 11'inde 5 yeni isim yer aldı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Teknik Direktör İsmail Kartal; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'ini sahaya sürdü. Djiku, Szymanski, Kent, Tadic ve Dzeko ilk resmi maçlarına ilk 11'de başladı.

TADIC ASİSTLE BAŞLADI

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun harika golüyle öne geçti. Dusan Tadic'in sol köşeden ceza alanı köşesina pasında topla buluşan Ferdi, uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

3 YENİ TRANSFER DE GOL ATTI

Yeni transferlerden Ryan Kent, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski ilk resmi maçlarında golle tanıştı.

13. dakikada Edin Dzeko'nun soldan geriye çıkardığı topa sol ayağıyla sert ve düzgün vuran Ryan Kent farkı ikiye çıkardı.

Edin Dzeko, 61. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Boşnak yıldız karşılaşmayı 2 asistle tamamladı.

SZYMANSKI DE BOŞ GEÇMEDİ

Dzeko'nun golünden iki dakika sonra sahneye çıkan Szymanski, takımının 4. golünü kaydetti.

TADIC: ŞAKALAŞMAYA GELMEDİM

Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi

DZEKO: GELMEDEN ÖNCE BİLİYORDUM

Buraya gelmeden önce Fenerbahçe tribünlerinin ne kadar ateşli olduğunu biliyordum. Çok fazla stadyumda oynadım ama bugün gerçekten çok duygulandım. Bu kulüp için her şeyimi vereceğim. İlk maçımda gol atmak beni mutlu etti. Aynı zamanda Szymanski ve Ryan da gol attı. Onlar için de çok mutluyum.

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