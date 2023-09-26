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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı! Tarihe geçen başlangıç

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin takıma katılan en önemli isimlerinden olan Edin Dzeko, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Bosnalı yıldız, sarı lacivertli forma ile yaptığı etkileyici başlangıçla son 50 yılın en çok gol katısı veren iki transferinden biri olarak tarihe geçti.

Takvim26 Eylül 2023 Salı 09:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı! Tarihe geçen başlangıç
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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, Süper Lig'de ilk 5 maçtaki performansıyla tarihe geçti. Edin Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibariyle Mamadou Niang ile birlikte Sarı-Lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu.

Dzeko 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkı vermiş durumda. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole katkı vermişti. Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibariyle tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.

GERÇEK BİR TAKIM LİDERİ...

Sarı-lacivertli kulüpte 1995/96 sezçonunda gelen şampiyonluğun mimarlarından olan Elvir Boliç ilk 5 haftada 6 gol atmış. 2004/15 sezonunda Nicolas Anelka 4 gol, 2 asistle yine 6 gole katkı vermişti. 2003/04 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdıran Mert Nobre de ilk 5 maçında 5 gole imza atmıştı.

Edin Dzeko, gol ve asist dışında liderlik özellikleriyle de Fenerbahçe'ye büyük katkı veriyor.

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