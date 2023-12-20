Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de Kayserispor'a misafir olacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Kanarya, 18. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak istiyor. Sarı-Lacivertliler'de kart cezalısı Samet Akaydin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc, forma giyemeyecek. Ryan Kent ve Mert Hakan da kadroda yer almadı.

İŞTE EDİN DZEKO'NUN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan antrenman sonrası ağrı hisseden Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Boşnak golcü, 24 Aralık'ta Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta forma giymek istiyor. Yıldız golcünün durumu yakından takip edilecek. İğne tedavisi ile zorlu derbide süre alma ihtimali var. Sarı-Lacivertliler, 29 Aralık'ta ise Suudi Arabistan'da Süper Kupa karşılaşmasında ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek.