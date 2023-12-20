İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2023 Çarşamba / 8 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1152
  • EURO
    31,9323
  • ALTIN
    1912.26
  • BIST100
    7738.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Edin Dzeko seferberliği! Dev derbiye yetişecek
Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko seferberliği! Dev derbiye yetişecek

Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko'da Kayserispor maçı öncesi sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre oyuncunun tedavisine başlandı. 24 Aralık'ta oynanacak Galatasaray derbisine Edin Dzeko'nun yetişmesi sağlanacak. İşte detaylar...

Akşam20 Aralık 2023 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko seferberliği! Dev derbiye yetişecek
ABONE OL

Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe, bugün saat 17.00'de Kayserispor'a misafir olacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Kanarya, 18. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak istiyor. Sarı-Lacivertliler'de kart cezalısı Samet Akaydin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc, forma giyemeyecek. Ryan Kent ve Mert Hakan da kadroda yer almadı.

İŞTE EDİN DZEKO'NUN SAĞLIK DURUMU

Öte yandan antrenman sonrası ağrı hisseden Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu. Boşnak golcü, 24 Aralık'ta Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta forma giymek istiyor. Yıldız golcünün durumu yakından takip edilecek. İğne tedavisi ile zorlu derbide süre alma ihtimali var. Sarı-Lacivertliler, 29 Aralık'ta ise Suudi Arabistan'da Süper Kupa karşılaşmasında ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.