Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya güven tam!

Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler 37 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko'ya çevrildi.

Ligde 16, resmi maçlarda 20 gol... Edin Dzeko için sezon müthiş başladı ve öyle de devam etti. Ancak son haftalarda Boşnak forvete adeta nazar değdi. Tecrübeli oyuncu, ligde son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Dzeko, Gaziantep karşısında penaltı kaçırdı, Samsunspor maçında girdiği net fırsatlardan yararlanamadı. Dünyaca ünlü yıldız, Başakşehir mücadelesinde son dakikada kazanılan penaltıyı Batshuayi'ye bıraktı. Edin Dzeko, son Ankaragücü karşılaşmasında da fırsatları cömertçe harcadı.

EN BÜYÜK GOL UMUDU

Deneyimli futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte gol serisine yeniden başlamayı hedefliyor. Dzeko, Akdeniz ekibiyle sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Son vuruş anlamında her ne kadar formsuz bir dönemde olsa da Boşnak forvet yine Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu konumunda.