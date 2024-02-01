İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3722
  • EURO
    32,8768
  • ALTIN
    1994.5
  • BIST100
    8640.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya güven tam!
Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya güven tam!

Son 4 lig maçında gol atamayan Edin Dzeko cumartesi günü Antalyaspor karşısında bu sesizliğini bozmayı amaçlıyor.

1 Şubat 2024 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'ya güven tam!
ABONE OL

Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler 37 yaşındaki Boşnak golcü Edin Dzeko'ya çevrildi.

Ligde 16, resmi maçlarda 20 gol... Edin Dzeko için sezon müthiş başladı ve öyle de devam etti. Ancak son haftalarda Boşnak forvete adeta nazar değdi. Tecrübeli oyuncu, ligde son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı.

Dzeko, Gaziantep karşısında penaltı kaçırdı, Samsunspor maçında girdiği net fırsatlardan yararlanamadı. Dünyaca ünlü yıldız, Başakşehir mücadelesinde son dakikada kazanılan penaltıyı Batshuayi'ye bıraktı. Edin Dzeko, son Ankaragücü karşılaşmasında da fırsatları cömertçe harcadı.

EN BÜYÜK GOL UMUDU

Deneyimli futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte gol serisine yeniden başlamayı hedefliyor. Dzeko, Akdeniz ekibiyle sezonun ilk yarısında oynanan ve 3-2 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı. Son vuruş anlamında her ne kadar formsuz bir dönemde olsa da Boşnak forvet yine Fenerbahçe'nin en büyük gol umudu konumunda.

  • edin dzeko
  • fenerbhaçe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.