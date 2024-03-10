Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam 19.00'da Pendikspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın Rize'yi 6-2 mağlup etmesiyle maç fazlasıyla puan farkı 5'e yükseldi. Sarı-Lacivertliler kazanıp farkı yeniden 2'de tutmak istiyor. Avrupa'dan yorgun dönen Kanarya'da önemli eksikler var. Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle savunma hattında sıkıntı yaşıyor...

3 STOPER SAKAT

4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail'in dışında Becao, King ve Çağlar sakat. İrfan Can Kahveci ve Bonucci'nin durumuna maç saatinde karar verilecek. Kanarya'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tadic, Szymanski, Batshuayi ve Cengiz kart görmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.