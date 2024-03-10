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Spor

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor!

Bu akşam Pendikspor ile sahasında mücadele edecek olan Fenerbahçe ezeli rakibi ile puan farkını korumak için sahada olacak. Sakatların ve eksiklerin olduğu kadroda sarı lacivertlilerin hata yapma lüksü yok.

Akşam10 Mart 2024 Pazar 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam 19.00'da Pendikspor'u ağırlıyor. Galatasaray'ın Rize'yi 6-2 mağlup etmesiyle maç fazlasıyla puan farkı 5'e yükseldi. Sarı-Lacivertliler kazanıp farkı yeniden 2'de tutmak istiyor. Avrupa'dan yorgun dönen Kanarya'da önemli eksikler var. Teknik direktör İsmail Kartal, özellikle savunma hattında sıkıntı yaşıyor...

3 STOPER SAKAT

4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail'in dışında Becao, King ve Çağlar sakat. İrfan Can Kahveci ve Bonucci'nin durumuna maç saatinde karar verilecek. Kanarya'da Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Tadic, Szymanski, Batshuayi ve Cengiz kart görmesi halinde Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

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