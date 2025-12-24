Ev sahibi Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi. Kadro dışı kalan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile bahis soruşturması nedeniyle hapiste olan Mert Hakan Yandaş da yoktu. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, birçok oyuncusunun olmadığı mücadelede yedek kulübesini gençlerle doldurdu. U19 takımında forma giyen Haydar Karataş (18), Kamil Efe Üregen (17), Serhan Kök (17), Alaettin Ekici (16), Engin Can Biterge (18) ve Yiğit Efe Demir (21) yedek başladı. Genç futbolcular, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte şans bekledi. Bu isimlerden oluşan yedek kulübesinin yaş ortalaması ise 20 oldu.