İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2025 Çarşamba / 5 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8575
  • EURO
    50,6931
  • ALTIN
    6182.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekti! Yedek kulübesi gençlerle doldu
Spor

Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekti! Yedek kulübesi gençlerle doldu

13 eksikle Beşiktaş derbisine çıkan Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki 8 ismin yaş ortalaması 20 oldu. Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat genç isimlerle birlikte yedek kulübesinde şans bekledi. İşte detaylar...

AKŞAM24 Aralık 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler dikkat çekti! Yedek kulübesi gençlerle doldu
ABONE OL

Ev sahibi Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemedi. Kadro dışı kalan Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile bahis soruşturması nedeniyle hapiste olan Mert Hakan Yandaş da yoktu. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, birçok oyuncusunun olmadığı mücadelede yedek kulübesini gençlerle doldurdu. U19 takımında forma giyen Haydar Karataş (18), Kamil Efe Üregen (17), Serhan Kök (17), Alaettin Ekici (16), Engin Can Biterge (18) ve Yiğit Efe Demir (21) yedek başladı. Genç futbolcular, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat ile birlikte şans bekledi. Bu isimlerden oluşan yedek kulübesinin yaş ortalaması ise 20 oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.