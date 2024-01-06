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Spor

Fenerbahçe'de eksikler göze çarpıyor

Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacağı maçta 2 futbolcu cezalı, 2 isim de Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için bu oyunculardan yararlanamayacak.

IHA6 Ocak 2024 Cumartesi 10:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler göze çarpıyor
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Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı Fred ile Galatasaray maçında gördüğü sarı kartla bu sezonki 4. sarı kartına ulaşan İrfan Can Kahveci, İstanbulspor müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak. Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve TFF Tahkim Kurulu tarafından cezası 1 maça indirilen Mert Hakan Yandaş, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde kadroda olacak. Fred ise bu maçla birlikte cezasını tamamlayacak.

DJİKU İLE OSAYİ, AFRİKA KUPASI'NDA

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncuları Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle ülkelerinin kadrolarında yer alıyor. Ocak ayında yoğun maç takvimine girecek olan sarı-lacivertliler, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bu iki önemli isimden faydalanamayacak. Sakatlıklarını atlatan Becao ve Zajc da bireysel antrenmanlara başladı.

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