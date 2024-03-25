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Spor

Fenerbahçe'de eksikler tamamlandı!

Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi geldi ve 6 sakat oyuncusu tamamen iyileşti. Sarı lacivertli ekip eğer ligden çekilmezse tam kadro olarak Adana Demirspor karşısına çıkacak.

Sabah25 Mart 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de eksikler tamamlandı!
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Trabzonspor deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılsa da maç sonu yaşanan olaylarla büyük bir sarsıntı yaşayan Fenerbahçe, 2 Nisan'da olağanüstü genel kurula gidiyor.

Bu kurulda 'ligden çekilme' kararı alınırsa sarı-lacivertliler, 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçına çıkmayacak. Ancak yönetim ligden çekilmez ve Fenerbahçe yola devam ederse, Kadıköy'deki zorlu mücadeleye tam kadro çıkacak. Çünkü milli ara öncesinde sakatlıkları bulunan isimlerin bir çoğu iyileşti.

TAKIMDA EKSİK KALMADI

İlk müjde; sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan Ferdi Kadıoğlu ile Cengiz Ünder'den geldi. İki oyuncu, tamamen iyileşti.

Uzun süren sakatlığı sonrasında Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen ancak ağları artınca oyundan çıkan Becao, Pendik ile Trabzon karşılaşmalarında forma giyememişti. Brezilyalı oyuncudan da sevindirici haber geldi ve Becao tam olarak iyileşti.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca King de sakatlığını atlattı. Mert Hakan ile Çağlar da 1 haftaya takıma katılacak.

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