Fenerbahçe'de eksiklerin dönüşü sevindirdi!

Sarı lacivertlilerde sakat oyuncuların milli arada takım katılmaya hazır hale gelmesi, teknik direktör İsmail Kartal'ı Hatayspor maçı öncesi bir hayli sevindirdi. Cengiz Ünder, Emre Mor, King ve Gana kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan ve İstanbul'a dönüp tedavisini sağlık ekibi eşliğinde sürdüren Djiku'nun hafta sonuna kadar tamamen hazır hale gelmeleri bekleniyor.

Bu arada milli takımlara giden oyunculardan da sakatlık haberi gelmemesi, teknik heyeti bir hayli memnun ediyor.

BU SEZONKİ PERFROMASI

Fenerbahçe bu sezon çıktığı 8 Süper Lig karşılaşmasının hepsini kazanarak 24 puan ile lider durumda bulunuyor.