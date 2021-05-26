26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:46 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:50

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin ardından Erol Bulut'la yollar ayrılmış, Mart'ın sonundan itibaren Emre Belözoğlu dönemi başlamıştı. Sarı-lacivertli ekip Belözoğlu'nun göreve gelişiyle ivme yakalamıştı. Ancak Süper Lig'in 41. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında Fenerbahçe Kadıköy'de şok mağlubiyet almıştı. Lider Beşiktaş'ın Karagümrük yenilgisi sonrası sarı-lacivertliler şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itmişti.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR



Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 5-6 Haziran tarihinde yapılacak. Mevcut başkan Ali Koç geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu henüz netlik kazanmadı. Emre Belözoğlu ile mi yoksa yabancı teknik direktörle mi yola devam edileceği belirsizliği koruyor.

U19 MAÇINI TAKİP ETTİ, NOTLAR ALDI...



Emre Belözoğlu'nun bugün Fenerbahçe U19 takımının bugün Hatayspor'u konuk ettiği mücadeleyi tribünden takip etmesi dikkat çekti. 41 yaşındaki teknik adam, karşılaşmayı Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, Turhan Sofuoğlu ve Selahattin Baki gibi isimlerle birlikte izledi. Belözoğlu'nun bol bol not tuttuğu görüldü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da mücadeleyi farklı tribünden takip ettiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun sezonu erken açması, yeni dönemde de sarı-lacivertli takımın başında yer alacak yorumlarını beraberinde getirdi.