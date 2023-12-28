İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,4479
  • EURO
    32,8215
  • ALTIN
    1967.36
  • BIST100
    7398.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de enler belli oldu! Sezonun en istikrarlı ismi: Dusan Tadic
Spor

Fenerbahçe'de enler belli oldu! Sezonun en istikrarlı ismi: Dusan Tadic

Fenerbahçe'de 2023-2024 sezonun ilk yarısı için enler belli oldu. Sarı lacivertli ekibin en istikrarlı oyuncusu 17 maçta forma giyen Dusan Tadic olurken en golcü ismi ise Bosnalı yıldız Edin Dzeko oldu. İşte detaylar...

AA28 Aralık 2023 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de enler belli oldu! Sezonun en istikrarlı ismi: Dusan Tadic
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sezonun 17 maçlık ilk bölümünü zirvede tamamlayan Fenerbahçe'de en fazla forma şansı bulan oyuncu Dusan Tadic oldu.

Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, 44 puan toplayarak averajla zirveye kuruldu.

Fenerbahçe, ligin ilk bölümünde attığı 44 golle bu alanda da zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler kalesinde ise 14 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk bölümünde toplam 27 futbolcu görev aldı.

EN ÇOK OYNAYAN DUSAN TADİC

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi tecrübeli futbolcu Dusan Tadic oldu.

Deneyimli hücumcu, sarı-lacivertli formayla takımının ligde yaptığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 1468 dakika sahada kaldı.

Söz konusu sürede takımına 7 gollük de katkı sağlayan 35 yaşındaki oyuncuyu, 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu takip etti.

Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski 17 maçta 1378 ve Edin Dzeko 16 maçta 1307 dakika süre aldı.

EN GOLCÜSÜ DZEKO

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde en fazla golü Bosna Hersekli yıldız oyuncu Edin Dzeko kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde sarı-lacivertli 9 oyuncu, 41 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol krallığı yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi ile zirveyi paylaşan Edin Dzeko, attığı 12 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi oldu.

Edin Dzeko'yu, 8 golle Sebastian Szymanski, 7 golle Dusan Tadic ve 6 golle de İrfan Can Kahveci takip etti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi 3, Bright Osayi-Samuel ise 2 gol kaydederken, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Joshua King birer gol üretti.

Sarı-lacivertlilerin hanesine yazılan diğer 3 gol ise rakip takımın futbolcuları tarafından kendi kalelerine gönderildi.

EN HIRÇIN İSMAİL YÜKSEK

Süper Lig'de sezonun ilk bölümünde toplam 4 kez kırmızı kart gören Fenerbahçe'de en hırçın isim İsmail Yüksek oldu.

Sarı-lacivertli takımda sezonun ilk bölümünde 3 oyuncu 4 kez oyundan atılırken, 18 futbolcu 42 kez sarı kart gördü.

Bu futbolcular arasında 24 yaşındaki milli oyuncu İsmail Yüksek, 2 kırmızı ve 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İsmail Yüksek dışında Fred ve Mert Hakan Yandaş birer kez kırmızı kartla oyun dışında kalırken, en çok sarı kartı 5 kez ile Bright Osayi-Samuel gördü.

Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın ise 4'er kez sarı kart aldı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreGolSarıKırmızı
Dusan Tadic1717146872
Ferdi Kadıoğlu16161440
2
Sebastian Szymanski1716137882
Edin Dzeko16161307122
Dominik Livakovic14141260


İrfan Can Kahveci1713117064
İsmail Yüksek15121125
12
Bright Osayi-Samuel1313106125
Alexander Djiku121196813
Fred Rodrigues1212951
31
Jayden Oosterwolde149921
3
Rodrigo Becao99715
2
Samet Akaydın106568
4
Miguel Crespo85467
3
Miha Zajc73375


Serdar Aziz43266


Cengiz Ünder9424811
Michy Batshuayi10120531
İrfan Can Eğribayat22180
1
Mert Hakan Yandaş72178

1
Mert Müldür91169
1
Ryan Kent71133


Joshua King7
9512
Altay Bayındır1190


Umut Nayir5
47


Bartuğ Elmaz3
17


Emre Mor2
7


Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.