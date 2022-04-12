Fenerbahçe'de Enner Valencia depremi! Canlı yayında açıklandı

Fenerbahçe'de kayıplara karışan ve son haftalarda forma şansı bulamayan Enner Valencia'nın akıbeti belli oldu. Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Enner Valencia dahil 4 ismin durumunu açıkladı.

"İSMAİL KARTAL, ENNER VALENCIA'YI KADRO DIŞINA İTMİŞTİR"

Vole'de Ali Ece'yle "Fenerbahçe kritiği" yapan ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler yıldız oyuncu Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın resmi olarak kadro dışı kaldığını belirtirken, "İsmail Kartal; Luiz Gustavo, Sosa, Nazım Sangare ve Enner Valencia'yı da kadro dışına itmiştir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelikler, Dimitrios Pelkas'ın da artık kolay kolay forma şansı bulamayacağını belirtti.

ENNER VALENCIA SON 7 MAÇTA SADECE 1 DAKİKA ŞANSI BULDU

Sarı-lacivertlilerin yıldız hücumcusu Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla son 7 lig maçında yalnızca 1 dakika süre alabildi. 32 yaşındaki Ekvadorlu yıldızın sarı-lacivertlilerdeki geleceğinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin 2020'nin yazında kadrosuna kattığı Enner Valencia, bu sezon 27 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Valencia, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.