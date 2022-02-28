Fenerbahçe'de Enner Valencia depremi! Kıyamet koptu

Star Gazetesi 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:56 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 21:56

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta 90. dakikada oyuna alınması eleştiri konusu oldu. Birçok sarı-lacivertli taraftar teknik direktör İsmail Kartal'ın Enner Valencia tercihine tepki gösterdi.

ENNER VALENCIA 90. DAKİKADA OYUNA GİRDİ.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 90. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, bu tercihinden dolayı eleştiri konusu oldu.

ENNER VALENCIA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Enner Valencia, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maçın 17'sinde ilk 11'de yer aldı. 32 yaşındaki Ekvadorlu golcü 10 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Taraftarların Valencia tepkilerinden bazıları: