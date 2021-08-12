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Spor

Fenerbahçe'de Enner Valencia idmana çıkmadı

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin bugünkü çalışmasına adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia katılmadı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 17:20 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 17:20
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia'nın katılmadığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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