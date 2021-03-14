14 Mart 2021 Pazar 21:45 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 21:45

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lig sonuncusu Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldıklarının altını çizen Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Deplasmanda nasıl rekor kırıyorsak kendi evimizde de maalesef rekor kırıyoruz mağlup olarak. Oyuna aslında iyi başladık, ilk yarı sonunda rakip çizgiden gelemiyorken attığı topla kendi kalemize attık. İkinci yarıda değişikliklerle çift forvete ve 3-5-2'ye öndük, 1-2 pozisyon yakalayıp değerlendiremedik ve bir kontratakta bence %100 ofsayt olan pozisyon..."

"ÇİZGİLER BİZE FARKLI RAKİPLERE FARKLI ÇEKİLİYOR"



"Nedense çizgiler bize farklı rakiplere farklı çekiliyor . Pozisyon bir daha değerlendirilse kesin ofsayt. Sonuçta 2-1 kaybettik ve şampiyonluk yarışında bir yara aldık. Yine de önümüzdeki maçları hiçbir zaman bırakmadan mücadelemizi edeceğiz. Sadece saha içinde değil saha dışında da mücadelemizi edeceğiz."

'RAKİPLERİMİZİN PUAN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ'



'Hücum anlamında değişikliğe gitmek zorundaydık. İlk yarıda forvette Thiam olsun istediğimiz verimi alamadık. İkinci yarıda ortalar, atacağımız şutlar ve ara paslarla pozisyon buluruz diye düşündük. Birkaç tane yakaladık ama değerlendiremedik. İstemediğimiz bir durum. Önümüzde 10 maçlık bir süreç var. Rakiplerimizin puan kaybını bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta Beşiktaş'a karşı kazanıp devam etmek istiyoruz."