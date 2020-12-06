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Spor

Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan tarihi deplasman istatistiği

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut Denizlispor galibiyetiyle birlikte tarihi bir performansa imza attı. Bulut, bu sezon deplasmanda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken 16 puan topladı ve hiç yenilmedi.

06 Aralık 2020 Pazar 23:20 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:20
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, deplasmanda oynanan Denizlispor maçını 2-0 kazandı ve tarihi bir performans gösterdi. Fenerbahçe'de yeni teknik adamlar arasında en son Christoph Daum, ilk 6 deplasman maçını kaybetmemişti. 2003-04 sezonunda Fenerbahçe ilk 6 deplasmanda 3 galibiyet 3 beraberlik almıştı.

Erol Bulut bu sezon deplasmanda 5 galibiyet 1 beraberlik alırken 16 puan topladı ve hiç yenilmedi. Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe bu sezon ligin deplasmanda en başarılı takımı oldu

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasman maçları:

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Göztepe 2-3 Fenerbahçe

Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe

Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe

Denizlispor 0-2 Fenerbahçe

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