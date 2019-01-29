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Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Benzia ve Neustadter'i yedek kulübesine çekiyor

Sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe’de taraftarlar, performansıyla tel tel dökülen 3 futbolcuya öfke kustu.

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Fenerbahçe maçın son bölümlerinde bulduğu golle Yeni Malatyaspor’u yenip haftalar sonra 3 puanı hanesine yazdırsa da taraftarlar bazı futbolcuları protesto etti.
 
BENZİA ÇILDIRTTI
 
Taraftarlardan nasibini alan ilk isim Benzia oldu. Sezon başından beri isteneni veremeyen, golü ve asisti bulunmayan hatta ilk isabetli şutunu Yeni Malatyaspor maçında atan futbolcu, yine yokları oynadı. Umursamaz tavırlarıyla taraftarları çileden çıkaran, verdiği hatalı pasla sarı-lacivertlilerin yediği ilk gole sebep olan Benzia, 66. dakikada oyundan alınırken yoğun protestoya maruz kaldı.
 
ROMAN NEUSTADTER YUHALANDI
 
Sadık Çiftpınar’ın gelişiyle yedek kulübesine mahkum olan Roman Neustadter, Yeni Malatyaspor maçında Skrtel’in cezası sebebiyle forma şansı buldu. 30 yaşındaki defans oyuncusu maç boyunca sahanın en kötü isimlerindendi. Deplasman ekibinin ataklarında sürekli adamını kaçıran Neustadter, Fenerbahçe’nin yediği iki golde yaptığı hatayla dikkat çekti. Sarı-Lacivertli taraftarlar yenilen ikinci golün ardından tecrübeli futbolcuyu top ayağına her gelişinde yuhaladı.
 
AYEW DE PROTESTO EDİLDİ
 
Fenerbahçe’nin Swansea City’den kiraladığı Andre Ayew de ilk haftalardaki performansını mumla aratıyor. Birkaç haftadır sahada görünmeyen Ganalı futbolcu, Yeni Malatyaspor maçında da silik bir performans sergiledi. 80. dakikada Ersun Yanal tarafından oyundan alınan Andre Ayew, taraftarlarca protesto edildi.
 
TOPAL ÖNCE ISLIKLANDI, SONRA GOLÜNÜ ATTI
 
90 dakika sahada kalan Mehmet Topal da tutuk futboluyla dikkat çekti. Maçın son bölümlerinde top ayağına geldiğinde ıslıklanan tecrübeli futbolcu, 86’da attığı golle Fenerbahçe’ye altın değerinde 3 puanı getiren isim oldu.
 
YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLACAKLAR
 
Haftalardır ısrarla Benzia’ya şans veren Ersun Yanal da Yeni Malatyaspor maçıyla beraber Cezayirli futbolcuyu yedek soyundurma kararı aldı. Sadık’ın gelişiyle beraber forma şansı bulamayan Roman Neustadter’le beraber Benzia da ligin kalan haftalarında şans bulamayabilir. Ersun Yanal’ın gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Göztepe maçında Cezayirli futbolcunun yerine Eljif Elmas’ı oynatması bekleniyor. (Akşam)

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