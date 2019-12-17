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Fenerbahçe'de Ersun Yanal depremi! İşte yerine gelecek isim

Ali Koç, Sivasspor hezimeti sonrası operasyon sinyali vermişti. Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ın yerine takıma getireceği ismi buldu. Damien Comolli'nin Jorge Jesus ile bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor.

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Fenerbahçe'de üst üste yaşanan kayıplar sonrası ligde liderin 8 puan gerisine düşülmesi sabırları taşırdı. Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası 'gerekli tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir' diyerek operasyon sinyali vermişti. Bu açıklama sonrası oklar teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmiş durumda.
 
YANAL'LA YANDIK!
 
Taraftar da Ersun Yanal'a tepkili. Sivas maçı sonrası sosyal medyada sayısız 'istifa' çağrısı geldi. Şimdiye kadar hep arkasında durulan Yanal için hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi son şans olarak görülüyor. Olası bir puan kaybında yönetimin, yeni hoca için harekete geçeceği ifade ediliyor.
 
HEDEFTEKİ İSİM JORGE JESUS!
Alternatif olarak gündemde olan isimlerin başında ise Jorge Jesus'un geldiği öğrenildi. Damien Comolli'nin Jorge Jesus ile bir ön görüşme yaptığı iddia ediliyor.
 
 
 
FLAMENGO'DA ÇİFTE KUPA
 
65 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, Flamengo'yu 2019'da hem Brezilya Ligi'nde hem de Libertadores Kupası'nda şampiyonluğa taşıdı. Sözleşmesi haziranda bitecek tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'ye gelmek için tam yetki ve geniş bir transfer bütçesinin yanı sıra 8 milyon euro yıllık ücret talep ettiği ileri sürüldü. Yönetim, Jesus'tan indirim talep etti. 
 
UEFA LİGİ'NDE 2 KEZ FİNAL OYNADI
 
Flamengo ile bu sezon çifte kupa kazanan Jorge Jesus asıl başarısını ülkesi Portekiz takımlarıyla elde etti. Braga, Benfica ve Sporting Lizbon gibi üst düzey ekipleri çalıştıran tecrübeli hocanın kariyerinde, 3 Portekiz Ligi, 6 Portekiz Lig Kupası, 2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Jesus ayrıca Benfica ile 2013 ve 2014'te UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste iki kez final oynamış ancak kaybetmişti. 
 
SCOLARI ÇOK YAŞLI!
 
Hoca için Luiz Felipe Scolari isminin de masaya geldiği belirtiliyor. Brezilyalı teknik adamın gelmeye sıcak baktığı ancak yaşı nedeniyle kararsızlık olduğu ifade edildi. 71 yaşındaki Scolari son olarak Palmeiras'ı çalıştırdı. Geçtiğimiz eylül ayında görevinden ayrıldı ve şu anda boşta bulunuyor.   
 
(Fotomaç)
 

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