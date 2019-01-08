Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yüzler gülüyor

Sezona Phillip Cocu ile başlayıp kısa süreli Erwin Koeman deneyimi yaşayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal farkı her geçen gün biraz daha hissediliyor. Camiayı yakından tanıyan tecrübeli teknik adam futbolculara samimi yaklaşımıyla kaybolan takım ruhunu kısa sürede yeniden oluşturmayı başardı. Düne kadar birbirine selam vermekten dahi kaçınan oyuncular arasında gruplaşmalar son bulurken, futbolcuların performansında ciddi bir artış görülmeye başladı.

Tesislerde olduğu gibi kampta da odasının kapısını sürekli olarak oyunculara açık tutan Ersun Yanal bireysel ve toplu görüşmelerle oyunculara kaybettikleri öz güveni yeniden aşılarken, tecrübeli teknik adamın bu konudaki en büyük yardımcısı da yılların tecrübesine sahip idari menajer Volkan Ballı.

COMOLLI SAF DIŞI KALDI

Ersun Yanal ile Volkan Ballı ikilisinin birlikte inşa ettikleri yeni dönemde olmayan ise sportif direktör Damien Comolli. Yanal ve Ballı'yla her türlü sorunları paylaşan oyuncular, güven duydukları bu isimlerin yaklaşımı neticesinde olumlu reaksiyon gösterirken, Comolli sistemin dışında tutuluyor. Yanal öncesi bu işlerle ilgilenen Fransız, tansiyonu yükselmişti. Comolli'nin tarzı bir çok oyuncunun küsmesine, takım içinde bölünmelere sebep olmuştu.

Fransız, alınan kötü sonuçlarda, yaşanan krizlerde de beklenen etkiyi yapamayınca takım tam anlamıyla dağılmıştı. Yanal ve Ballı, Comolli'nin enkazını toparlayarak takıma ruh kazandırdı. Şimdi bu olumlu havanın saha skorlarına yansıması bekleniyor.

(Türkiye)