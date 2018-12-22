Fenerbahçe'de Ersun Yanal, oyuncularını fizik kapasitesi açısından yetersiz buldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın göreve gelmeden önce sarı-lacivertli takımın tüm maçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz ettiği ve çok çarpıcı detaylara ulaştığı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın göreve gelmeden önce sarı-lacivertli takımın tüm maçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz ettiği ve çok çarpıcı detaylara ulaştığı öğrenildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takım için hazırladığı oyun planlarında fizik güç ana unsur olarak ön plana çıkıyor. Devre arası kampında ilk olarak bu sorunu aşmak isteyen sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör Niyazi Eniseler’in (sağda) yapacağı çalışmalar büyük önem taşıyacak. Antrenman bilimi konusunda uzman olan Prof. Eniseler’in çalışmaları sonucunda takımın seviyesi kademe kademe yükselecek.

Öncelikle bu açığı kapatıp sahada kaleci hariç on kişiden gerçek performanslarını almaya çalışacak. Ardından bir üst seviyeye çıkılacak. Buradaki temel hedef ise fizik güç ve kapasite sayesinde rakipten bir kişi fazla oynamak.

(Skorer)