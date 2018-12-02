Fenerbahçe'de Erwin Koeman futbolcularına bol bol gol çalışması yaptırdı

Fenerbahçe’nin bu sezonki en büyük sıkıntıyı skor üretme konusunda yaşıyor.

Son olarak Dinamo Zagreb karşısında da fırsatlar yakalayan Sarı-Lacivertliler, 90 dakikayı yine gol atamadan tamamladı. Koeman da maçın ardından yaptığı açıklamalarda bu durumdan dert yandı.

57 yaşındaki çalıştırıcı, 1 günlük aranın ardından dün yapılan antrenmanda hücum organizasyonları üzerinde durdu. Koeman, bol bol gol çalışması yaptırdı. Slimani ve cezası nedeniyle oynayamayacak olan Soldado, attıkları gollerle alkış aldı.

Tecrübeli teknik adam, idmanın ardından öğrencilerine yaptığı konuşmada, “Artık gol sorununu aşmamız gerekiyor. Aksi takdirde emeklerimiz boşa gitmeye devam edecek. Son vuruşları yaparken daha dikkatli olmanızı istiyorum. Ligde bir an önce yukarılara tırmanmamız şart” ifadelerini kullandı.

'Motivasyonum kayboldu'

Fenerbahçe’nin suskun golcüsü İslam Slimani’den itiraf gibi açıklama geldi.

Cezayirli forvet, “Şans bulduğum maçlarda bir türlü gol atamadım. Bu nedenle motivasyonum kayboldu. Arkadaşlarımın bana olan güveninin sarsıldığını söyleyebilirim. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Ancak herkes, kısa sürede toparlanacağıma emin olabilir” diye konuştu.

Mehmet Ekici görev bekliyor

Sakatlığını atlatan Mehmet Ekici, Trabzon maçında sonradan oyuna girip sahalara döndü. Ancak UEFA kadrosunda yer almadığı için Dinamo Zagreb mücadelesini tribünden izledi.

Ekici, antrenmanlarda Koeman’ın gözüne girmek için elinden geleni yapıyor. Gurbetçi orta saha oyuncusu, Kasımpaşa karşısında 11’deki yerine dönmeyi çok istiyor.

Andre Ayew idman kaçırmıyor!

Ganalı futbolcu, Trabzonspor maçının 33. dakikasında yerde kalmış ve sağ el parmağı kırılmıştı. Ayew, ağrılarına rağmen mücadeleyi tamamladı, ardından operasyon geçirdi.

3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli oyuncu, antrenmanları aksatmıyor!

Ayew, çalışmalara katılmasa bile idmanı seyredip arkadaşlarını motive etmeye çalışıyor.

Alper: En şanssız dönemim

Alper Potuk, sezona forvet olarak başladı, kanatlarda, orta sahada görev yaptı. Tam anlamıyla joker olan milli futbolcu, peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli olarak 11’de oynayamadı.

Alper, “Kariyerimin en şanssız dönemindeyim. Hiç bu kadar sakatlık yaşamamıştım. Zor günler geçiren takımıma yardım edememek beni üzüyor” dedi.

(Fanatik)