İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4419
  • 6,2102
  • 225.618
  • 93.173
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de eskiler kurtarıcı oldu

F.Bahçe’nin Teknik direktörü Ersun Yanal kadro dışı bırakılıp affedilen kaleci Volkan Demirel ile Nabil Dirar ve yeni transfer Sadık Çiftpınar’ı 2. yarıdaki maçlarda 11’de oynatma kararı aldı.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

KANARYA’DA teknik direktör Phillip Cocu döneminde Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel ile Faslı yıldız Nabil Dirar, Ersun Yanal devrinin kurtarıcıları oldu. Kanarya’nın başına geçtikten sonra Volkan ve Nabil dirar için af kararı çıkartıp Antalya’ya kampa götüren Ersun Yanal bu ikilinin Belek’teki performanslarını çok beğendi. AZ Alkmaar ile oynanan ve 3-2 kazanılan hazırlık maçında da bu ikiliyi beğenen Yanal onları 2. yarıdaki maçlarda 11’de oynatma kararı aldı.

SADIK ÇİFTPINAR DA FORMAYI KAPTI

Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın da stoper bölgesindeki mücadeleci oyunu Ersun Yanal’ı defans kurgusunu değiştirmeye itti. Yanal’ın savunmayı kalede Volkan Demirel, sağ bekte Nabil Dirar, stoperde Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel ile sol bekte Hasan Ali’den kurmayı planladığı öğrenildi. Roman Neustadter’in ise yedek kulübesine çekileceği, Reyes’le birlikte görev bekleyeceği belirtildi. Bu arada Rus stoperin sözleşmesinin de uzatılmayacağı sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.

Bahçeli: CHP, YSK´yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

Başkan Erdoğan 23 Ocak'ta Rusya'ya gidiyor

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

İran'dan dikkat çeken mesaj: Bu onların hakkıdır

Rusya duyurdu: Büyük tehdit oluşturuyor

Rusya duyurdu: Büyük tehdit oluşturuyor

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

FETÖ'cü Batmaz'ın kardeşinin cezası belli oldu

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Bakan Akar tek tek inceledi: Roketatarla poz verdi

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak hamle

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

'Güvenli bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak'

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor

Güvenli bölge planı 460 kilometrelik hattı içeriyor
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken kare

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

Bitlis'te 'Muhteşem Anlar'

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA