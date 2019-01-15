Fenerbahçe'de eskiler kurtarıcı oldu

KANARYA’DA teknik direktör Phillip Cocu döneminde Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel ile Faslı yıldız Nabil Dirar, Ersun Yanal devrinin kurtarıcıları oldu. Kanarya’nın başına geçtikten sonra Volkan ve Nabil dirar için af kararı çıkartıp Antalya’ya kampa götüren Ersun Yanal bu ikilinin Belek’teki performanslarını çok beğendi. AZ Alkmaar ile oynanan ve 3-2 kazanılan hazırlık maçında da bu ikiliyi beğenen Yanal onları 2. yarıdaki maçlarda 11’de oynatma kararı aldı.

SADIK ÇİFTPINAR DA FORMAYI KAPTI

Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Sadık Çiftpınar’ın da stoper bölgesindeki mücadeleci oyunu Ersun Yanal’ı defans kurgusunu değiştirmeye itti. Yanal’ın savunmayı kalede Volkan Demirel, sağ bekte Nabil Dirar, stoperde Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel ile sol bekte Hasan Ali’den kurmayı planladığı öğrenildi. Roman Neustadter’in ise yedek kulübesine çekileceği, Reyes’le birlikte görev bekleyeceği belirtildi. Bu arada Rus stoperin sözleşmesinin de uzatılmayacağı sezon sonunda yolların ayrılacağı kaydedildi.