İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2022 Pazar / 25 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6529
  • EURO
    19,7735
  • ALTIN
    1074.86
  • BIST100
    5214.29
Spor

Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski sevinci

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA18 Aralık 2022 Pazar 16:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ezgjan Alioski sevinci
ABONE OL

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda hücum organizasyonları çalışıldı. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekipte; Ezgjan Alioski saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahç, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.