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Spor

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını bugün Samandıra'da yaptığı salon çalışmasıyla sürdürdü.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 13:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, salonda gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, akşam yapacağı ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe son iki Süper Lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1puanı hanesine yazdırabildi. Sarı lacivertli ekip Avrupa ve Süper Lig'deki 19 maçlık galibiyet serisi de Trabzonspor yenilgisiyle son buldu.

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