Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, salonda gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, akşam yapacağı ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe son iki Süper Lig maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1puanı hanesine yazdırabildi. Sarı lacivertli ekip Avrupa ve Süper Lig'deki 19 maçlık galibiyet serisi de Trabzonspor yenilgisiyle son buldu.