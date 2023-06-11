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  • Fenerbahçe'de Federico Bernardeschi sürprizi! Ryan Kent'ten sonra sıra onda
Spor

Fenerbahçe'de Federico Bernardeschi sürprizi! Ryan Kent'ten sonra sıra onda

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ryan Kent'i kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye MLS ekibi Toronto'da forma giyen Federico Bernardeschi önerildi.

Sabah11 Haziran 2023 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Federico Bernardeschi sürprizi! Ryan Kent'ten sonra sıra onda
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Spor Toto Süper Ligde uzun süre şampiyonluk yarışı veren ancak sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başladı. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin önceliği kanat transferi.

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe en az 2 kanat oyuncusu transfer etmek istiyor. Ryan Kent transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe gözünü İtalyan kanat oyuncusu Federico Bernardeschi'ye çevirdi.

AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Geçen sezon Juventus'tan, Toronto'ya transfer olan Federico Bernardeschi kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen yıldız oyuncu menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardeschi için henüz net bir karar verilmedi

31 MAÇTA 11 GOL

Toronto'da 31 resmi maça çıkan Federico Bernardeschi bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 5'de asist katkısı sağladı.

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