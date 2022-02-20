Fanatik 20 Şubat 2022 Pazar 09:50 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 09:51

Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı.

Karşılaşmaya zorunlu olarak mevkisi olmayan sol bekte başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca bir dinamo gibi çalıştı. Bir gol ve 1 asiste imza atıp, rakip savunmanın dengesini bozan Ferdi, takım arkadaşlarına gol yollarında uygun alanlar yarattı.

Ferdi Kadıoğlu ile henüz masaya oturmayan Sarı-Lacivertli yönetimi, Slavia maçı sonrası büyük bir telaş sardı. Yönetimin, Avrupa'nın devlerinin radarına giren genç futbolcu için devreye girip, önüne 5 yıllık bir mukavele sürmesi bekleniyor.