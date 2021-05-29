29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:03 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:08

Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Çekyalı sol bek Filip Novak eski kulübü Trabzonspor'a dönmek istediğini bordo mavili kulübe iletti. İddiaya göre Trabzonspor, 30 yaşındaki Novak'ın talebini reddetti. Serbest kalması halinde Novak'ın durumunu değerlendirebileceği belirtilen bordo maviler bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Sözleşmeli oyuncusu olduğu için şartların da oluşması gerekiyor fakat Fenerbahçe gelecek sezon kadrosunda Filip Novak'ı düşünmüyor. Novak da şans bulamadığı için menajeriyle görüştü ve takımdan ayrılmak istediğini ona da iletti.

Novak'ın 2023 yılına kadar sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezon Fenerbahçe'de 18 maça çıkabilen Novak 1 gol atmıştı. Çek sol bek Trabzonspor'da ise son sezonunda 30 maçta attığı 7 golle 'en skorer sol bek' olarak kayıtlara geçmişti.