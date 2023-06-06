Fenerbahçe'de final mesaisi sürüyor

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşı karşıya gelen iki karşılaşmayı da 2-1 ve 1-0'lık skorlarla Fenerbahçe kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te oynanacak.