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Spor

Fenerbahçe'de final mesaisi sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Medipol Başakşehir ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarına başladı.

AA6 Haziran 2023 Salı 18:51 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de final mesaisi sürüyor
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşı karşıya gelen iki karşılaşmayı da 2-1 ve 1-0'lık skorlarla Fenerbahçe kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası finali 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te oynanacak.

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