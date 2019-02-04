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Fenerbahçe'de forma satışları yüzleri güldürdü

Fenerbahçe'de arka arkaya gelen zaferler, ürün satışlarını da epey artırdı.

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21 Temmuz’da taraftarının isteğiyle Fenerium sitesine satılan forma sayısı için sayaç koyan Sarı-Lacivertliler, 199 bine ulaştı. 25 binden start alan sayaçta, peş peşe gelen kötü sonuçlarla artış istenen seviyede olmamıştı. Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarında forma ve ürün satışlarında artış oldu.
 
Sarı-Lacivertliler sadece forma satışından yaklaşık 40 milyon lira gelir elde etti. İyi gidişatın sürmesi halinde bu rakamların çok daha üstüne çıkılması bekleniyor. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında çok kötü bir grafik çizerken bile, maçlardaki seyirci ortalamasıyla dikkatleri çekmişti.  
 
Akşam
 

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