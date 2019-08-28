Fenerbahçe'de forvete Llorente bombası
Fenerbahçe, ligin iki maçında da ağları havalandırarak kendisine güvenenleri mahcup etmeyen Vedat Muriqi’nin yanına bir golcü transferi yapmak için harekete geçti.
AKŞAM
Teknik Direktör Ersun Yanal, uzun lig yarışında kulübede güveneceği bir isim daha olmasını istiyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, tecrübeli teknik adamın istediği isim olan Fernando Llorente’yi kadroya katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda.
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