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Spor

Fenerbahçe'de Fred bayramı! Beklenen müjdeli haber geldi

Fred'den Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı yıldız Fred'den iyi haber geldi. İşte detaylar...

20 Şubat 2024 Salı 13:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred bayramı! Beklenen müjdeli haber geldi
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Fenerbahçe'de merakla beklenen Fred sorusunun cevabı belli oldu.

ÖZEL TEDAVİ İŞE YARADI

Sarı lacivertlilerin Samsunspor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred için kan dolaşımını hızlandıran özel bir program uygulandı. Bu program neticesinde Brezilyalı orta sahanın durumu her geçen gün beklenen daha hızlı iyiye gitti ve doktor kontrollerinde de bu tespit edildi.

KAS YIRTIĞI İYİLEŞTİ

Dönüşü için en erken 6 hafta öngörülen Fred'in bugün çekilen MR görüntülemesinde kas yırtığının tamamen iyileştiği tespit edildi. Tendondaki yırtık azaldı.

SAKATLIĞI TAMAMEN GEÇMEDİ AMA...

Fred'in sakatlığı tamamen geçmedi ancak bulgular minimal seviyede gözlendi. Bir önceki MR'a göre genel durumunun çok daha iyi olduğu belirtildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fred'in Kasımpaşa maçı kadrosunda olacağı ancak ilk 11'de yer almasının beklenmediği, kulübede olacağı ve duruma göre oyuna dahil olacağı belirtildi.

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