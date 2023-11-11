İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Fred heyecanı! Adana deplasmanında sahada olacak
Spor

Fenerbahçe'de Fred heyecanı! Adana deplasmanında sahada olacak

Pendikspor maçında sakatlanan ve son iki maçta görev alamayan Brezilyalı yıldız Fred yarın oynanacak Adana Demirspor maçıyla sahalara geri dönüyor. Başarılı oyuncunun dönüşü taraftarlarda ve teknik ekipte sevince neden oldu.

Sabah11 Kasım 2023 Cumartesi 11:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred heyecanı! Adana deplasmanında sahada olacak
ABONE OL

Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından Fred'den, Sarı-Lacivertliler'e sevindirici haber geldi.

Trabzonspor ve Ludogorets maçlarından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'nin oyununda ciddi bir düşüş görünüyor. Bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, Ludogorets'e karşı üretken de olamadı.

KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Crespo-İsmail Yüksek-Zajc üçlüsü ile müsabakaya başlayan İsmail Kartal, istediği verimi alamadı. Orta alanda sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde ve Konferans Ligi'nde oynayamayan Fred'in ise kalite farkı bariz ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL GÖREV VERİRSE...

Fenerbahçe'nin kalbi konumunda olan Sambacı'dan mutlu haber geldi. Tedavisi çok başarılı geçen yıldız futbolcu, dün takımla idmana çıktı ve mutlu bir fotoğraf ile bu anı ölümsüzleştirdi. Teknik direktör İsmail Kartal görev verirse Fred, yarınki maçta sahada olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.