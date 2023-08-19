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Spor

Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder görev bekliyor

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred lisanslarının çıkmasının ardından Süper Lig'de oynanacak olan Samsunspor maçında teknik direktör İsmail Kartal görev bekliyor olacaklar.

Fanatik19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder görev bekliyor
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Fenerbahçe'de kadroya son katılan isimler Manchester United'dan gelen orta saha oyuncusu Fred ile Marsilya'dan alınan kanat oyuncusu Cengiz Ünder olmuştu. Her iki futbolcu da geride kalan hafta takımla çalışmalara başlamıştı.

Yönetim, iki yeni oyuncunun lisanslarını önceki gün çıkardı. Hem Cengiz hem de Fred, Sarı lacivertlilere hazır bir şekilde gelmişti. Bu nedenle iki yıldız da ligde pazartesi günü Samsunspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada İsmail Kartal'dan görev bekliyor. Tecrübeli teknik adam, iki oyuncuyu da kadroya alacak. Ancak ilk 11'de başlayıp başlamayacaklarına, hafta sonundaki antrenmanların ardından karar verecek.

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