Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe bir de Fred'den gelen haberle sarsılmıştı.

Müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Fred'in çekilen MR'ında sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilmişti.

4-6 HAFTA YOK

Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Peki Fred hangi maçla formasına kavuşacak?

İşte Fred'in kaçıracağı maçlar:

Başakşehir (Deplasman) - Süper Lig

Ankaragücü - Süper Lig

Antalyaspor (Deplasman) - Süper Lig

Gaziantep FK (Deplasman) - Türkiye Kupası

Alanyaspor - Süper Lig

Çaykur Rizespor (Deplasman) - Süper Lig

DÖNÜŞ TARİHİ

Fred'in 1 ay içinde dönmesi halinde şubat ayı sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor.

Fred'in sakatlığının 6 haftaya uzaması durumunda Brezilyalı futbolcunun mart ayı ortasındaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.