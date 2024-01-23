Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe bir de Fred'den gelen haberle sarsılmıştı.
Müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Fred'in çekilen MR'ında sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilmişti.
4-6 HAFTA YOK
Brezilyalı futbolcunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Peki Fred hangi maçla formasına kavuşacak?
İşte Fred'in kaçıracağı maçlar:
Başakşehir (Deplasman) - Süper Lig
Ankaragücü - Süper Lig
Antalyaspor (Deplasman) - Süper Lig
Gaziantep FK (Deplasman) - Türkiye Kupası
Alanyaspor - Süper Lig
Çaykur Rizespor (Deplasman) - Süper Lig
DÖNÜŞ TARİHİ
Fred'in 1 ay içinde dönmesi halinde şubat ayı sonunda oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor.
Fred'in sakatlığının 6 haftaya uzaması durumunda Brezilyalı futbolcunun mart ayı ortasındaki Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor.