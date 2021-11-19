İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2021 Cuma / 14 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,2185
  • EURO
    12,7036
  • ALTIN
    669.94
  • BIST100
    1737.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi devam etti
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi devam etti

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

19 Kasım 2021 Cuma 18:57 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 18:57
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde üç grup halinde pas çalışması yaptı.

Çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman sona erdi.

Kaleci Berke Özer gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmanda yer almazken, Enner Valencia ve Altay Bayındır günü tedavi ile geçirdi. Luiz Gustavo da bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli ve Selahattin Baki, idmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çalışmayla tamamlayacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.