İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7435
  • EURO
    16,0717
  • ALTIN
    917.772
  • BIST100
    2345.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi sürdü
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi mesaisi sürdü

Süper Lig'in 32. haftasında derbi mücadelesinde evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

IHA7 Nisan 2022 Perşembe 18:58 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 18:58
ABONE OL

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürürken, tam kadro sahada çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide 10 Nisan Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmana, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil dışında tüm oyuncular katıldı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenman öncesinde futbolcularıyla yaptığı kısa süreli sohbetin ardından ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.