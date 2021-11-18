İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2021 Perşembe / 13 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,6752
  • EURO
    12,1085
  • ALTIN
    639.607
  • BIST100
    1712.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kaleci sorunu yaşanıyor
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi kaleci sorunu yaşanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 11:57 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:57
ABONE OL

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.