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Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı mesaisi başladı: Ali Koç da takip etti

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı. Yapılan antrenmanı başkan Ali Koç ve beraberindeki yöneticiler takip etti.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 20:43 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 20:43
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı.

İdmana katılan tüm futbolcular, sahaya önceden çıkan teknik ekibin elini sıktıktan sonra çalışmaya başladı. Isınma hareketleriyle başlayan, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla devam etti.

ALİ KOÇ ANTRENMANI İZLEDİ

Tesislerde bugün basın toplantısı düzenleyen kulüp başkanı Ali Koç da beraberindeki yöneticilerle antrenmanı izledi. Basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet eden Koç'un neşeli olduğu gözlendi.

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