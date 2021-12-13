İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2021 Pazartesi / 9 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3648
  • EURO
    16,2239
  • ALTIN
    820.979
  • BIST100
    2067.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı gurur tablosu
Spor

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı gurur tablosu

Fenerbahçe, son 21 günde ezeli rakibine iki farklı branşta dört takımla adeta gövde gösterisi yaptı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:31
ABONE OL

Fenerbahçe , son 21 günde ezeli rakibine iki farklı branşta dört takımla adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı-Lacivertliler'in bu süreçte Galatasaray karşısındaki ilk zaferi 21 Kasım'da erkek futbolunda oynanan derbide geldi. Vitor Pereira ve öğrencileri, NEF Stadı'nda 10 kişi kalmalarına rağmen Cim Bom'u 2-1 mağlup etmeyi bildi.

7 Aralık'ta ise kadın futbolunda tarihi bir maç oynandı. Türk sporunun iki devi, bu sezon kadın futbol takımlarını kurmuştu. İki ekip, tarihlerinde ilk kez NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray 5. dakikada 10 kişi kaldı, Sarı-Lacivertliler 7-0 kazandı. Ertesi gün, yani 8 Aralık'ta bu kez kadın basketbol takımları Euroleague'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Safiport, bu sezon daha önce iki kez devirdiği ezeli rakibine büyük bir fark atarak 107-62 mağlup etti.

Sarı Lacivertliler, son olarak erkek basketbolda zafere ulaştı. Önceki gün Sinan Erdem'de oynanan ve kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF'i 86-76'yla geçti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.