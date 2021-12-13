Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı gurur tablosu

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 09:31

Fenerbahçe , son 21 günde ezeli rakibine iki farklı branşta dört takımla adeta gövde gösterisi yaptı. Sarı-Lacivertliler'in bu süreçte Galatasaray karşısındaki ilk zaferi 21 Kasım'da erkek futbolunda oynanan derbide geldi. Vitor Pereira ve öğrencileri, NEF Stadı'nda 10 kişi kalmalarına rağmen Cim Bom'u 2-1 mağlup etmeyi bildi.

7 Aralık'ta ise kadın futbolunda tarihi bir maç oynandı. Türk sporunun iki devi, bu sezon kadın futbol takımlarını kurmuştu. İki ekip, tarihlerinde ilk kez NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray 5. dakikada 10 kişi kaldı, Sarı-Lacivertliler 7-0 kazandı. Ertesi gün, yani 8 Aralık'ta bu kez kadın basketbol takımları Euroleague'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe Safiport, bu sezon daha önce iki kez devirdiği ezeli rakibine büyük bir fark atarak 107-62 mağlup etti.

Sarı Lacivertliler, son olarak erkek basketbolda zafere ulaştı. Önceki gün Sinan Erdem'de oynanan ve kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF'i 86-76'yla geçti.