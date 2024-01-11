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Spor

Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Sebastian Szymanski

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Konyaspor karşısında takım arkadaşlarına yaptığı asistlerle galibiyetin mimarlarından biri olmayı başardı.

11 Ocak 2024 Perşembe 11:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de galibiyetin mimarı Sebastian Szymanski
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, 7-1 biten Konyaspor maçında galibiyetin mimarlarından oldu.

Polonyalı yıldız, Kayserispor ve Galatasaray maçlarında skor katkısı sağlayamamıştı.

Sebastian Szymanski, İstanbulspor maçında Cengiz Ünder'e attırdığı golle suskunluğunu bozdu. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Konyaspor karşısında ise performansıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Szymanski önce Edin Dzeko ve Mert Müldür'e asist yaptı. Yıldız futbolcu, 44. dakikada ise skoru 5-0'a getiren gole imzasını attı.

25 SKOR KATKISI

Szymanski böylece bu sezon 31 resmi maçta 12'si gol, 13'ü assit olmak üzere 25 skor katkısı sağlamış oldu.

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