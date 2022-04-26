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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları devam etti.

DHA26 Nisan 2022 Salı 20:38 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 35'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçın yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel çalışmalarını salonda sürdürürken, Mert Hakan Yandaş günü saha çalışmalarıyla geçirdi. Sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, Miguel Crespo ve Attila Szalai'nin ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

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