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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 21:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, 15 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

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