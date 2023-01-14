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Spor

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Joao Pedro ve cezalı İrfan Can Kahveci oynayamayacak.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi iki eksik
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor.

Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde, sakatlığı bulunan Joao Pedro, bu maçta da forma giyemeyecek.

Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak.

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